Van Durmen analyse le niveau roumain avant FCSB - Anderlecht

Benjamin Van Durmen évolue depuis un peu plus d'un an en Roumanie. Il a déjà affronté le FCSB, vice-champion de Roumanie.

Quand nous lui parlons du match de jeudi entre le FCSB et le Sporting d'Anderlecht, la réaction de Benjamin Van Durmen est spontanée : "Ah, vous allez au stade ? C'est top, c'est une superbe ambiance, ça devrait être complet". Spontanément aussi, il ne parle pas de Steaua mais de FCSB. "Oui, tout le monde ici dit ça. Je sais que ce n'est plus considéré comme le Steaua et que le "vrai" Steaua est en D2. Mais je n'ai pas suivi tout ça".

Cette saison, Van Durmen et l'US Craiova ont déjà affronté le FCSB, vice-champion de Roumanie. Avec 82 minutes de temps de jeu pour lui et un match nul au final. "Comme Anderlecht, c'est une équipe qui est un peu en galère au niveau national en ce moment, ils n'ont que 8 points. Mais ils font fort tourner en vue de l'Europe. Je n'ai pas été impressionné quand on les a joués, et puis...je les ai vus contre West Ham", explique l'ex-Hurlu. "Ils n'ont pas démérité, et auraient même dû prendre des points. Franchement, c'est difficile de prédire quel visage ils auront contre Anderlecht".

Un championnat...à la belge ?

Particularité du championnat de Roumanie : comme en Belgique, un système de Playoffs existe pour déterminer le champion en fin de saison. Six équipes disputent cette phase finale. "C'est l'objectif de notre club, l'US Craiova. Je ne sais pas trop vous dire s'ils apprécient ça ici. C'est surtout une question de droits télévisés", explique Van Durmen. "Et pour nous, ça offre de gros matchs en fin de saison".

Un championnat à la belge donc. Mais qu'en est-il du niveau ? "Aucune équipe ici n'a le niveau de Bruges, par exemple. Ca, c'est certain. Mais le niveau général est très homogène. Aucun match n'est gagné d'avance en Roumanie", assure Benjamin Van Durmen. Anderlecht est prévenu : le FCSB a l'habitude de devoir tout donner à chaque match, et devrait également le faire ce jeudi !