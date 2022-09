[Exclusif] Vincent Kompany parle de ses débuts : "Moi, me reposer ? Jamais..."

Nous avons eu l'occasion d'assister à une rencontre de Burnley et de nous entretenir avec la nouvelle tête pensante des Clarets : Vincent Kompany, qui semble prendre ses marques.

Les débuts ont été un peu délicats, la faute à un temps d'adaptation normal et à une campagne de transferts hyperactive. Mais le Burnley de Vincent Kompany a trouvé son rythme de croisière. Invaincu depuis six rencontres, Burnley est 5e de Championship et regarde vers le haut. Nous avons pu discuter avec l'ancien entraîneur d'Anderlecht, un homme très occupé.

Bonjour Vincent. En tant que joueur, vous aviez vous-même fait le switch de Belgique à l'Angleterre, même si vous étiez passé par l'Allemagne aussi. Cet été, de nombreux joueurs sont arrivés de D1A à Burnley. Quels sont les plus grands défis auxquels font face les joueurs qui arrivent du championnat belge ?

"Pour faire un bilan précis, il faut analyser toutes les équipes. Il y a des équipes qui ont un niveau très proche des équipes de Premier League comme West Brom, Norwich, etc. Jouer contre ces équipes, c'est un beau défi car cela te permet de voir ce qui te manque et la distance pour rejoindre ce niveau. Il y a beaucoup d'équipes dans d'autres pays qui disent: "On veut faire le jeu". Mais par après, quand la pression augmente, ils retournent à la stratégie du ballon long vers l'avant.

En Championship au moins, c'est clair, les équipes ont un style de jeu "direct". Elles essaient de pénétrer les 16 mètres, que ça soit avec des ballons piqués, des centres, des corners... il y a un style de jeu clair. Et les équipes ici sont extrêmement douées dans ce domaine. C'est un challenge différent que j'aime et qui n'existe pas dans d'autres championnats."

Donc si je lis entre les lignes, la Championship est plus compétitive que la Pro League?

"Ça, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que les deux championnats sont différents. En Belgique, probablement, il y a pas d'équipes qui ne veulent pas être patrons du jeu. Alors qu'ici tout est beaucoup plus clair et certains clubs sont fiers de leur identité. C'est cela qui distingue les clubs de Championship, leur profil et capacités. Mais au final, ce que j'aime dans le football anglais c'est l'intensité et le fait que les arbitres laissent jouer. C'est dur pour les joueurs mais beau pour les supporters."

Vous avez emmené Josh Cullen avec vous. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez lui ? C'est le seul Anderlechtois que vous avez pris à Burnley.

"Comme je l'ai déjà dit, j'adore son "cerveau footballistique", son coeur et le fait qu'il prioritise toujours l'équipe avant lui-même. Parfois, on peut aussi parler du bien-être du vestiaire, Josh aime s'occuper de cela. C'est une présence importante, d'être réuni avec un joueur avec qui j'avais déja travaillé, surtout aprè tant de nouvelles recrues (19!). Avoir Josh me facilite la vie... car il peut aussi transmettre mon message à l'équipe. Josh avait montré déjà avant, avec ses clubs et son pays, que c'est un joueur de valeur. Ici, à Burnley, nous avons un groupe de bosseurs, de personnes honnêtes sur qui je peux compter. Et Josh n'est qu'un de ces joueurs du noyau."

Avez vous profité de vos vacances? Ici il y a 46 matchs de championnat, pas 34... et la saison sera extrêmement chargée!

"Quand on passe d'un club à l'autre, on ne parle jamais de vacances! Que ça soit la famille, ou soi-méme... on est toujours occupé ... il y a aussi eu les meubles qu'on a dû transporter de Bruxelles en Angleterre. Puis avec tous les joueurs qui sont arrivés à Burnley... je n'ai pas eu de vacances, pratiquement. Mais ça, c'est déjà le cas depuis quelques années.

Venir ici, c'est ce que je voulais. J'ai ce feu qui brûle en moi...et deux jours de repos me suffisent. Avec ma mentalité, c'est compliqué de se reposer...dès qu'un match est fini, je le regarde une nouvelle fois pour l'analyser tout de suite. Et je prépare déjà le prochain...