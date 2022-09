🎥 Philip Zinckernagel a déposé sa carte de visite : "C'était incroyable"

Homme du match lors du choc entre le Standard et le Club de Bruges, le Danois a brillé pour ses débuts à Sclessin.

Auteur de deux magnifiques buts, Philip Zinckernagel a régalé Sclessin et laissé sa carte de visite. "C'était incroyable. Je suis très content d'avoir réussi mes débuts à domicile contre Bruges et heureux que nous remportions cette victoire. Nous avons très bien joué et cela récompense notre travail à l'entraînement", a confié le Danois à l'issue de la rencontre avant de revenir sur ses deux buts.

Placé aux abords du grand rectangle, le joueur prêté par l'Olympiacos a décoché un bijou du gauche totalement imparable pour Simon Mignolet. "Je suis droitier, mais mon pied gauche est parfois meilleur que mon pied droit. Parfois, il ne faut juste pas se poser de question et tenter sa chance. J’ai tenté, cela a fonctionné."

Lancé par Balikwisha, Philip Zinckernagel a mystifié Brandon Mechele avant d'ajuster Mignolet. "Une très bonne balle de William et j'en ai profité pour m'engouffrer dans l'espace puisque le défenseur a été un peu trop rapide dans son intervention. La suite, c'est de l'instinct", a ajouté l'ancien joueur de Watford et Nottingham Forest.

Le joueur âgé de 27 ans est revenu sur l'atmosphère présente à Sclessin. "Quel match, quelle soirée, et quels supporters. Nos fans sont incroyables. Ce tifo pendant l'échauffement était impressionnant."