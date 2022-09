Peter Bossaert fier lors de l'inauguration du bâtiment officiel de l'Union belge : "Un moment spécial pour nous"

Le PDG de l'Union belge s'est exprimé suite à cet événement.

Ce lundi avait lieu l'inauguration du bâtiment officiel de l'Union belge de football. Un nouveau siège social est désormais établi à Tubize, et remplace celui de l'avenue Houba De Strooper à Bruxelles.

"C'est un moment spécial pour nous", a déclaré le PDG Peter Bossaert. "Nous devions devenir une organisation sportive plus moderne et développer une culture sportive. En tant que fédération, nous voulions tout rassembler, en termes de sport, de soutien et de gouvernance. Nous ne pouvions pas faire bouger le sport, alors nous sommes venus ici (au Proximus Basecamp, ndlr)."

"En 2000, sous la présidence de Michel D'Hooghe et après l'Euro 2000, les fonds disponibles ont été dépensés pour acheter ces terrains à Tubize", poursuit-il. "A l'époque, le syndicat voulait implanter ici un centre de formation d'allure internationale. Nous avons poursuivi ce travail. J'espère que ça a marché un peu. Dans un petit pays comme le nôtre, on peut déplacer des montagnes. Les Diables Rouges l'ont prouvé. Et c'est ce que nous voulions faire. Nous sommes très fiers d'avoir pu y parvenir."