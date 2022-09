Le Barça déjà d'accord avec le futur successeur de Piqué?

Le Barça se serait entendu avec Inigo Martinez, en vue de l'été 2023. Le défenseur arrive au terme de son contrat avec l'Athletic Bilbao.

D’après les informations obtenues par le Mundo Deportivo, le Barça a conclu un pré-accord avec Inigo Martinez, pour l’été prochain. Joan Laporta se serait directement entendu avec le joueur de Bilbao, qui ne possède plus qu’un an de contrat. Le défenseur devrait s’engager avec la formation catalane cet hiver, quand les règlements l’autoriseront (à six mois du terme de son engagement).

Inigo Martinez est âgé de 31 ans et a disputé 2 matchs de Liga, cette saison. Le natif d’Ondarroa compte 19 sélections avec la Roja et évolue avec le club basque depuis le mois de janvier 2018.