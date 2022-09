Eleven racheté par le "Netflix du sport"

Le groupe de streaming DAZN a confirmé, ce mardi matin, le rachat d'Eleven. L'acquisition fait de DAZN le plus gros détenteur de droits sportifs en Europe.

Les rumeurs n'auront donc pas tardé à se confirmer. Au début de l'été, une fuite annonçait des négociations pour un possible rachat du diffuseur Eleven par le géant DAZN. Le média sportif a confirmé, ce mardi matin, son acquisition par la plateforme, souvent considéré comme le "Netflix du sport".

Disponible dans plus de 200 pays, DAZN propose des séries et documentaires sur le sport et est également détenteur des droits pour les retransmissions des championnats de football italien, espagnol et japonais.

De son côté, Eleven dispose des droits de retransmissions pour la Ligue des champions de l'UEFA, la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A, la NBA, la NFL et l'AFC. L'entreprise est également active chez nous après avoir repris les droits du championnat belge de football en 2020.