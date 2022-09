🎥 En apesanteur, Luis Figo montre qu'il a encore de beaux restes

Une séquence géniale ! Dans le cadre d'une opération promue par le média anglais The Guardian ainsi que le géant Mastercard, la légende Luis Figo a participé à une rencontre en apesanteur dans un avion situé à plus de 6 000 mètres d'altitude. Un moment sympathique pour l'ancien du Real Madrid.

Futebol jogado a gravidade zero.



Aconteceu num voo parabólico a mais de 6000 metros de altitude e contou com a participação de Luís Figo ✈️



(via @guardian_sport, @Mastercard) pic.twitter.com/7QgW75Z1sp