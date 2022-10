Topper à Den Dreef cet après-midi : "Je pense que le jeu de l'Union est meilleur que la saison dernière"

Au King Power Stadium de l'OH Leuven, une surprise s'annonce cet après-midi. Les Louvanistes ont commencé la saison en force et l'Union confirme le bien de la saison dernière.

Marc Brys n'a pas de problème de sélection. Seule Siebe Schrijvers est encore blessé. Mandela Keita a été jugé apte à jouer. "L'Union a fait un grand parcours l'année dernière. Cette saison, ils ont un nouvel entraîneur et jouent de manière complètement différente, mais ils se débrouillent très bien. Je pense que leur jeu est en fait meilleur et plus varié que l'année dernière", a déclaré Brys. "

"Ils jouent avec beaucoup de mouvement et en perte de balle très compacts. Mais bien sûr, ils sont à un point derrière nous. Devrions-nous avoir peur alors ? Non, car nous savons ce que nous valons, mais ce sera un grand défi."

A l'Union, Machida, Nilsson et Eckert sont blessés, mais Karel Geraerts dispose également de suffisamment d'options pour aborder ce mois et demi très chargé. Kandouss remplace Machida et pour le reste, il n'alignera que son onze de base. Avec la nouvelle sensation Victor Boniface, qui a beaucoup impressionné ces dernières semaines.

Union is volgens betFIRST de grote favoriet aan Den Dreef. Een gokje op OH Leuven kan u al 4,80 keer uw inzet opleveren. Voor meer leuke bets neemt u hier best een kijkje...