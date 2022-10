Grosse surprise dans la sélection d'Anderlecht pour la réception de West Ham !

Le jeune attaquant bruxellois s'était entraîné ce mercredi avec le groupe. Ses bonnes prestations avec les U23 auraient convaincu Felice Mazzù.

Plus tôt dans la journée, l'information circulait que Lucas Stassin (17 ans) s'entraînait avec les A ce mercredi. Les chances de le voir figurer dans la sélection pour la réception de West Ham étaient réelles, et le coach Felice Mazzù l'avait d'ailleurs confirmé en conférence de presse.

"On verra (s'il est repris). Sa présence est méritée, car il fait des bonnes prestations (6 buts en 7 matchs de Challenger Pro League, ndlr) et a beaucop évolué comme l'a dit son entraîneur (Robin Veldman, ndlr). C'est peut-être une opportunité pour lui demain, vu que le nombre sur la feuille de match est plus conséquent", avait commenté le coach d'Anderlecht.

Ainsi, Mazzù a décidé de donner ce "signal" au jeune attaquant et à la jeunesse anderlechtoise en le sélectionnant pour le duel de ce jeudi.