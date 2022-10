Nicolas Frutos de retour en Belgique?

Au Sporting d'Anderlecht, le nom de Nicolás Frutos résonne encore. Malgré un corps frêle, l'Argentin reste dans les mémoires de la plupart des spectateurs de l'ancien Parc Astrid. Il est depuis passé sur le petit banc.

Eleven Sports annonce ce vendredi après-midi avec une nouvelle : Frutos aurait confirmé à la chaîne sportive qu'il reviendra dans notre pays après la saison actuelle de MLS. On ne sait pas encore si c'est pour des raisons familiales ou si une offre d'emploi est dans l'air. Hernan Losada, avec qui Frutos a assumé le rôle d'assistant à DC United, réside à nouveau dans notre pays depuis plusieurs semaines après son licenciement à Washington.

Il est donc possible que Losada et Frutos relèvent bientôt un nouveau défi ensemble. Le tandem était à DC United depuis un an et demi, mais avec plus ou moins de succès. En 2021, les résultats n'étaient pas excellents, mais la situation s'est inversée cette année. Alors qu'il ne reste plus qu'une seule journée de championnat régulier au calendrier, DC United ne peut plus échapper à la lanterne rouge en MLS. Il est alors possible que Frutos foule à nouveau le sol belge dans le courant de la semaine prochaine.