Hervé Koffi officiellement absent pour affronter le Standard de Liège

Pierre Patron sera entre les perches du Sporting Charleroi.

Edward Still a annoncé la sélection qui affrontera le Standard de Liège, ce dimanche. L'absent de marque côté Carolo est Hervé Koffi, qui se remet toujours d'un problème musculaire. Ce sera très vraisemblablement Pierre Patron qui, comme ces dernières semaines, prendra place entre les perches du Sporting Charleroi.

Titulaire face à Gand et Anderlecht, Pierre Patron n'a concédé qu'un but depuis son intronisation comme gardien titulaire, en remplacement de Koffi. Ses performances ont permis à ses couleurs d'empocher six points lors des deux dernières semaines.