OHL renverse Zulte Waregem et déroule en seconde période !

Zulte Waregem menait à la mi-temps et espérait enfin décoller, mais OHL a profité de l'excellente montée de Mario Gonzalez à la pause pour renverser la situation.

Monter à la pause et s'offrir un triplé : c'est la superbe performance réussie par Mario Gonzalez dans ce Zulte Waregem - OHL. Les hommes de Mbaye Leye menaient pourtant à la pause : après que Bossut ait sauvé les meubles et que Thorsteinsson ait trouvé le poteau, le vétéran Jelle Vossen fêtait son 400e match en Jupiler League avec un petit but (1-0) à la 40e minute.

Mais les entrées combinées de l'excellent Kiyne et, surtout, de Gonzalez ont fait craquer Zulte Waregem. L'Espagnol égalise à la 51e, le Belge fait 1-2 à la 58e et Gonzalez fait ensuite le break à la 65e. Les jeux sont faits, même si Casper De Norre fera le show : un but malchanceux contre son camp sur une lourde frappe déviée (2-3)...puis le 2-4 lui-même sur un contre très bien géré. Une troisième rose signée Gonzalez ponctuera le score (2-5). OHL rebondit après un non-match contre l'Union. Côté Zulte, la position de Mbaye Leye semble bel et bien intenable désormais...