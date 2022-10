Gojko Cimirot n'a pas oublié la raclée subie contre l'Antwerp la saison dernière : "Beaucoup de choses ont changé depuis"

Ce dimanche (13h30), le Standard de Liège affrontera l'Antwerp lors de la douzième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège, qui avait réussi avec brio son premier gros test de la saison face au Club de Bruges, va passer sa seconde grosses épreuve de l'exercice 2022-2023 face à l'Antwerp. "Chaque joueur de football aime ce genre de rencontre car c'est un choc et que le stade sera comble. Un véritable plaisir", a confié Gojko Cimirot qui n'a pas oublié la raclée subie l'année dernière (2-5) et le quintuplé inscrit par Michael Frey le 8 août 2021.

"Chacun se rappelle de cette lourde défaite, mais beaucoup de choses ont changé depuis. Des joueurs sont partis et des nouveaux sont arrivés. Ronny Deila a créé un très bon groupe et nous travaillons durement. Et les résultats sont au rendez-vous. Nous ferons tout pour livrer une belle prestation et gagner les trois points", a souligné l'international bosnien.

Le matricule 16 veut de nouveau s'imposer à domicile et ne plus revivre un jour sans comme contre Seraing. "Je pense que tout le monde est bien préparé et que nous serons plus motivés que contre Seraing. Lors du derby liégeois, on pensait que ça irait et nous avons perdu. Nous n'avons pas donné la même énergie que d'habitude", a conclu le milieu de terrain.