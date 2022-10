"L'incompréhension" d'Edward Still après le partage de Charleroi contre Courtrai

Tout allait bien à la pause... puis tout s'est écroulé pour le Sporting de Charleroi. Difficile à expliquer et à digérer pour le coach des Zèbres.

Un match à deux visages et deux points de perdus pour le Sporting de Charleroi, qui menait 2-0 à la pause et semblait parti vers une victoire tranquille, avant de perdre pied en seconde période. "Le sentiment qui prédomine, c'est l'incompréhension", explique Edward Still.

Car, après 45 minutes, rien ne laissait présager d'un scénario catastrophe pour les Zèbres. "En première période, on était bien dans le match. On était bon dans le contre-pressing, agressif sans ballon et on a forcé les erreurs des Courtraisiens. Et on a su mettre à profit nos nombreuses occasions pour inscrire deux buts."

"La peur au ventr"

"Et après le repos, on a eu le sentiment que l'équipe jouait avec la peur au ventre. On devait continuer à aller de l'avant, mais on ne l'a pas fait. On a essayé de faire des changements pour amener de la fraicheur et du calme, mais ça n'a pas suffi. Et on prend ce but de l'égalisation qui sera très difficile à digérer", constate le coach carolo.

Il faudra pourtant très vite évacuer les événements de ce mardi soir, car c'est un autre match important qui attend le Sporting dès vendredi, sur la pelouse du Cercle de Bruges.