Mazzù a de bonnes nouvelles concernant Julien Duranville

Plusieurs absents à Anderlecht mais un retour à prévoir pour les semaines à venir : celui de Julien Duranville.

Comme l'avait annoncé Anderlecht via communiqué, Marco Kana et Benito Raman seront absents pour plusieurs semaines. Deux autres joueurs sont susceptibles de manquer le déplacement à Zulte Waregem : Killian Sardella et Hannes Delcroix, au sujet desquels une décision sera prise dans les heures à venir ou demain matin.

Mais Mazzù avait aussi une bonne nouvelle : Julien Duranville est proche du retour. "C'est en bonne voie. Julien s'est entraîné avec nous, plus ou moins collectivement, ce mercredi. Son entraînement a encore été un peu monitoré mais son retour est proche", se réjouit l'entraîneur. L'ailier de 16 ans s'était blessé aux alentours de la demi-heure lors du déplacement à Malines.