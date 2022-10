Toby Alderweireld fait l'éloge d'un attaquant de notre championnat : "En Angleterre, ils ne sont pas plus physiques que lui"

Arrivé cet été, Toby Alderweireld n'a pas été surpris de la qualité et de la dimension physique de notre compétition.

Cet été, Toby Alderweireld a surpris tout le monde en rejoignant le Royal Antwerp. Le défenseur central n'a pas été surpris de la qualité et de la dimension physique de notre compétition. "Je savais que c'était comme cela. J'en ai beaucoup parlé à Hans Vanaken et Simon Mignolet lors des rassemblements précédant mon arrivée. Je suis venu ici avec un bon état d'esprit, et cela m'a aidé. Le championnat de Belgique est une compétition physique et qualitative."

Ce dimanche, c'est Paul Onuachu qui se promènera dans les parages du joueur de 33 ans. "C'est une très belle masse musculaire, je suis curieux à ce sujet. Après, ce sera Dante Vanzeir et sa très haute pointe de vitesse. L'attaquant du Cercle était également un bloc de béton. Les attaquants de Premier League ne sont pas plus physiques que lui" commente Alderweireld en référence à Kévin Denkey.