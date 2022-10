Van der Elst attend avec impatience le choc Antwerp-Genk : "Ce sera un beau Super Sunday"

Paul Onuachu fait à nouveau ce qu'il fait de mieux : marquer des buts. Le grand Nigérian a dû digérer une nouvelle fenêtre de transfert sans départ, mais il s'y est résigné.

Franky Van der Elst le compare à Hans Vanaken, qui reste également en Belgique chaque saison. "Il n'est pas non plus un footballeur qui fait la une des journaux. Ils sont tous deux sous-estimés parce que les gens se concentrent trop sur leur style et pas assez sur les qualités qu'ils possèdent : perspicacité, technique et capacité à marquer des buts. De Caje (Jan Ceulemans, ndlr) semblait aussi avoir besoin de plus de temps sur le ballon que les autres parce qu'il était juste un peu plus intelligent", a déclaré Van der Elst à Het Nieuwsblad.

Entre-temps, Onuachu s'est accommodé de sa situation et il est agréable de jouer au football à Genk ces jours-ci. "Je suis curieux de les voir contre l'Antwerp. Malgré toutes nos louanges pour Onuachu, ils pourraient ne pas se soucier de sa présence. Alderweireld a eu beaucoup de mal contre le Standard face aux agiles Dragus et Canak. Non pas que Onuachu ne soit pas agile, mais c'est quand même autre chose. Eh bien, Genk a certainement les armes pour les battre à nouveau au Bosuil. Je suis curieux de voir comment Van Bommel va procéder avec quatre défenseurs ou trois à nouveau après tout ? Ce sera un beau Super Sunday."