Kevin De Bruyne, buteur providentiel contre Brighton: "Il fallait mettre ce troisième but"

Kevin De Bruyne a joliment mis son équipe à l'abri contre Brighton, samedi après-midi.

Moins d'une semaine après la défaite sur la pelouse de Liverpool, Manchester City a repris sa marche en avant en domptant le Brighton de Leandro Trossard ce samedi.

Avec un rôle crucial pour Kevin De Bruyne. Muni du brassard de capitaine, le Diable Rouge a répondu au but de Trossard pour rassurer City d'une superbe frappe enroulée à un quart d'heure du coup de sifflet final. "Bernardo m'a donné le ballon, j'ai regardé quelles options j'avais et j'ai vu l'espace. J'ai décidé de tirer et le ballon est parfaitement parti", se réjouit le Diable Rouge au micro de la BBC.

Et KDB est d'autant plus ravi que ce but est tombé à pic pour City. "En première période, on avait le contrôle total du match, on ne les a pas laissé jouer. On aurait dû mettre le troisième, mais ils ont réduit l'écart. C'est devenu plus compliqué pour nous et il fallait mettre ce troisième but pour clôturer le match", analyse-t-il.