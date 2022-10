Premier League : tous les résultats de ce dimanche

Cela jouait sur les pelouses ce dimanche en Angleterre.

Auteur d'un but fantastique, Youri Tielemans a porté Leicester face à Wolverhampton. Les Foxes se sont imposés sur le score de 0-4.Timothy Castagne a également participé à la fête, en assistant Vardy sur le 4e but de la rencontre. Leicester enchaîne deux victoires de suite pour la première fois de la saison et s'extirpe de la zone rouge.

100e but pour Vardy en @premierleague 💯



Le tout, servi sur un plateau par notre Timothy Castagne 🥰🇧🇪#WOLLEI pic.twitter.com/9dhH7gm4Or — VOOsport (@VOOsport) October 23, 2022

Toujours sans Lavia, Southampton a tenu Arsenal en échec (1-1). Xhaka a ouvert le score d'une frappe puissante (11e), puis Armstrong a égalisé après l'heure de jeu. Les Gunners sont bien installés à la tête de Premier League.

Les Gunners continuent leur marche en avant et mènent à @SouthamptonFC 🔴



À noter cette belle action collective conclue par Xhaka 🎯#SOUARS pic.twitter.com/MUjSpKz4q9 October 23, 2022

Face à Newcastle, Tottenham s'est pris les pieds dans le tapis. Callum Wilson a ouvert le score à la demie-heure, puis Almiron a doublé la mise. Kane a réduit l'écart, mais cela n'a pas été suffisant. Newcastle revient à deux points de Tottenham.

Fulham, avec Mitrovic à nouveau buteur, s'est imposé sur le score de 2-3 à Leeds United. Le Serbe a égalisé à la 25e minute et a enclenché la victoire des Cottagers.

Aston Villa, dorénavant sans Steven Gerrard, s'est imposé largement face à Brentford (4-0).