Les sanctions du parquet fédéral sont tombées : José Jeunechamps et Kristian Arnstad prennent cher !

Plusieurs joueurs et un entraîneur ont été sanctionnés après les matches des derniers jours.

Aucun cadeau pour le coach de Seraing José Jeunechamps qui avait été expulsé mardi dernier lors de la réception du Cercle de Bruges en fin de rencontre après une échauffourée inutile. Il écope de quatre matches de suspension dont trois effectifs par le parquet fédéral de l’Union belge de football et 3500 € d’amende.

Le joueur d'Anderlecht Kristian Arnstad, exclu en deuxième période face à Zulte-Waregem pour un coup de coude sur Modou Tambedou, s’est vu proposer également une suspension de quatre rencontres. Cette sanction est assortie d’une amende de 4000 €.

Ils ne sont pas les seuls à se faire sanctionner. Le joueur de Courtrai Pape Habib Guèye (quatre matches dont trois effectifs et 3500 € d’amende), le joueur de Saint-Trond Mory Konaté (trois matches effectifs et 3000 € d’amende), le joueur de Westerlo Nene Dorgeles (trois matches dont un avec sursis et 2500 € d’amende), le joueur de La Gantoise Gantois Michael Ngadeu (un match est 1000 € d’amende) et le joueur de l'Union Simon Adingra (un match et 500 € d’amende) ont tous reçu une proposition transactionnelle du parquet fédéral.

