🎥 Le Département d'Arbitrage confirme la décision sur la faute d'Adingra à Union - Club de Bruges

En plus d'exclure Adingra, l'arbitre Kevin Van Damme avait également accordé un penalty au Club de Bruges, considérant que la faute était commise dans le rectangle.

Le Referee Department et l'ancien arbitre Frank De Bleeckere ont ainsi analysé la phase, et confirmé cette décision.

"Dans cette situation, trois critères sont importants : la faute a-t-elle été commise à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface de réparation ?, Le joueur de l'Union avait-il l'intention de jouer le ballon ? Le joueur de Bruges a-t-il été privé d'une occasion de marquer ?"

"La faute se termine juste à l'intérieur de la surface de réparation. Le joueur de l'Union n'a pas l'intention de jouer le ballon. Il prive le joueur du Club de Bruges d'une réelle occasion de marquer. C'est donc une décision correcte de la part du VAR et de l'arbitre."

Clair, net, précis !

