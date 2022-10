Un ancien coéquipier prend la défense Mechele : "Combien de stars mondiales a-t-il empêché de jouer ? Il est sous-estimé"

Brandon Mechele a été critiqué après la lourde défaite de Bruges contre Porto, au cours duquel il a mal joué une passe, aidant les Portugais à prendre l'avantage. Mais ses anciens coéquipiers estiment qu'il ne mérite pas cela.

"Un échec comme celui-là reste dans la mémoire de chaque joueur pendant un certain temps, mais Brandy a maintenant assez d'expérience pour le gérer", a déclaré Davy De fauw (41 ans) dans Het Nieuwsblad. "J'avais vu qu'il avait encore reçu beaucoup de critiques et je pense qu'il est trop souvent critiqué. De toute façon, combien de matchs a-t-il joué pour le Club et combien de stars mondiales a-t-il empêché de jouer ? Ensuite, quand quelque chose ne va pas, il souffre très vite."

"Même s'il se peut que dans ce cas, c'était aussi le travail de Hans (Vanaken, ndlr) de se rendre plus disponible. Je veux juste dire... Dans ces moments-là, on oublie que Brandy est l'un des rares défenseurs centraux en Belgique qui peut ouvrir à droite et à gauche. Je pense qu'il est sous-estimé."