Le Standard clairement favori à Zulte Waregem : "Cela crée un autre type de pression"

Ce samedi (16h), le Standard de Liège se déplace à l'Elindus Arena pour y affronter Zulte Waregem lors de la quinzième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège l'emporte face aux cadors du championnat et perd des points contre les plus petites équipes. Dix sur quinze contre le G5, quinze sur vingt-sept contre les autres équipes. Hors de question d'évoquer la mentalité selon le coach des Rouches. "Contre nos deux prochains adversaires (Zulte Waregem et Eupen, ndlr.) nous sommes clairement les favoris. Cela crée un autre type de pression. Contre les meilleurs clubs, nous avons tout à gagner, mais dans les matchs où nous sommes favoris, nous devons apprendre à mieux gérer ces attentes. Tout est si proche dans cette ligue. Nous devrons à nouveau atteindre le niveau que nous avions contre Anderlecht. Nous ne sommes pas assez bons pour gagner des matchs à quatre-vingt pour cent", a epxliqué le technicien norvégien en conférence de presse.

Le T1 des Rouches a donc un message clair pour ses joueurs. "Ne pensez pas au résultat et faites simplement votre travail. S'ils font cela, nous avons plus de chances de gagner contre Zulte Waregem que contre l'Antwerp. Ils sont derniers pour une raison. Ils n'ont pas le niveau des meilleures équipes. Mais nous devrons nous-mêmes atteindre notre niveau pour nous créer suffisamment d'occasions et gagner le match."