L'homme du match "Joske" Paintsil aide Genk à battre son record : "C'est aussi important avant la Coupe du monde"

Joseph Paintsil a effectué une grosse prestation contre Malines ce vendredi soir avec un assist et un but à la clé. Joske, comme on l'appelle affectueusement à Genk, a été l'homme du match.

Ce n'est pas la première fois cette saison que Genk a lutté pour la victoire à dix. "Notre mentalité est très bonne", a expliqué Paintsil pour expliquer comment ils ont réussi à s'en sortir une fois de plus alors qu'ils étaient réduits à dix. "Même les joueurs qui ne sont pas sur le terrain nous remontent toujours le moral". Genk a maintenant gagné huit matchs d'affilée pour la première fois de son histoire. "Nous sommes heureux de ce record du club. Un plus pour nous. En première mi-temps, c'était serré. C'était un combat d'homme à homme, difficile comme ça de trouver de l'espace. Nous savions que ça n'allait pas être facile. Malines est une très bonne équipe. Nous avons eu du mal contre eux la saison dernière aussi, même si nous avons gagné. Après la mi-temps, cependant, nous étions réveillés." Les victoires satisfont toujours les supporters Est-ce que quelque chose de spécial a été dit à la mi-temps alors ? "L'entraîneur croit en nous et nous dit de saisir notre chance". Paintsil l'a fait lui-même : il a mis en place une combinaison intelligente et a délivré un autre beau centre qui a permis de faire 2-1. Pour finir, l'ailier l'a fait en marquant lui-même le 3-1. "Je fais juste ce que les fans aiment voir. Les victoires rendent toujours les supporters heureux. Ils nous soutiennent toujours aussi." Il y a une chance que l'international troque bientôt temporairement Genk pour le Qatar. Ira-t-il à la Coupe du monde avec le Ghana ? "Je suis dans la présélection. J'espère être parmi les 26 lors de la sélection finale. Cela sera annoncé d'ici une semaine environ. Mon but et ma passe décisive pourraient également être importants en vue de la Coupe du monde", a conclu celui qui a été désigné homme du match vendredi soir.