"Mbappé est un joueur fantastique, mais il a fait le mauvais choix"

Zlatan Ibrahimovic affirme que Kylian Mbappé a eu tort de rester au Paris Saint-Germain. Selon le Suédois, l'attaquant de 23 ans se laisse guider par son entourage.

L'histoire est familière : Mbappé aurait pu aller au Real Madrid, mais il a opté pour un séjour plus long au PSG. Ibrahimovic a des doutes sur cette décision. "En tant que personne, je ne le connais pas bien, mais en tant que joueur, il est fantastique. Mais quand on perd sa discipline, on perd sa propre identité", a-t-il déclaré à Canal+. Mbappé s'est rendu la tâche difficile, selon l'attaquant du Milan AC. "Il a fait le bon choix pour le PSG, mais pas pour lui-même", a-t-il déclaré.

"Il s'est mis dans une situation où il est devenu plus important que le club. Le club lui a donné les clés. Mais personne n'est plus grand qu'un club", a déclaré Ibrahimovic. L'entourage du Français est également critiqué par Ibracadabra. "Ses parents sont donc devenus avocats, agents et entraîneurs. D'une chose vient une autre. C'est un problème. Ensuite, vous perdez votre autodiscipline et vous vous perdez vous-même", a déclaré l'attaquant de 41 ans. "Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, les parents pensent qu'ils sont les stars. Ils parlent aux journaux. Qui pensent-ils être ? Tais-toi. C'est au fils, au joueur, de le montrer."