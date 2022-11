🎥 Incident après Gand - Club de Bruges: la police a utilisé le canon à eau

Immédiatement après le match, des hooligans des deux groupes de supporters ont tenté de se battre sur le parking de la Ghelamco Arena. La police, qui s'est rendue sur place en masse, a dû intervenir de manière violente.

Le canon à eau a été déployé et une bagarre entre les fans a été évitée. Cependant, plusieurs fusées éclairantes ont été tirées en direction des officiers. La police a également dressé un procès-verbal, mais personne n'a été arrêté.

AA Gent 2:0 Club Brugge 🇧🇪 JPL. A magical day in Gent with a superb performance by #KAAGent to seal a great win. A depressing day off the pitch with violence breaking out during and after the game. Felt like the 80s. Not a good day to get blasted by the water cannon. #gntclu pic.twitter.com/Zx4ynaPAYv