Muslic, un coach heureux mais prudent: "C'est un championnat un peu fou, alors..."

Depuis plusieurs semaines, le Cercle n'est certainement plus un oiseau pour la chat.

Miron Muslic est en entraîneur heureux. Le Cercle s'est en effet imposé contre OHL dans les toutes dernières secondes de la rencontre. De quoi rendre lesBrugeois heureux.

"Nous avons bien commencé le match et nous l'avons bien terminé, contre un adversaire solide. Il était important d'avoir une bonne organisation. La première mi-temps a été bonne de notre part, après cela nous avons eu du mal contre une équipe forte avec des joueurs comme Gonzalez et Tamari".

Mais à la fin, ce sont les Brugeois du Cercle qui s'imposent et qui peuvent désormais regarder un peu plus vers le haut. "C'est un championnat un peu fou, donc nous ne sommes pas encore à l'abri. L'objectif est de garder les pieds sur terre et d'accumuler des points."