Adnan Custovic : "Je suis déçu par l'arbitrage"

Le KV Courtrai a perdu contre le KV Ostende (3-1) dimanche soir lors de la seizième journée de Jupiler Pro League et Custovic n'était pas satisfait de certaines décisions prises par l'arbitre et la VAR.

Le KV Courtrai a subi une défaite à Ostende ce dimanche. Le KVK a été mené au score après seulement huit minutes et a dû continuer à dix après seulement une demi-heure après que Keita ait reçu un deuxième jaune après un tacle sauvage. L'entraîneur Adnan Custovic n'était pas satisfait après coup.

"Nous n'avons pas bien commencé le match nous-mêmes à cause de cette erreur dans le mur sur le coup franc. Et après ça, je ne suis pas non plus d'accord avec le carton rouge de Keita", a-t-il expliqué à l'issue de la rencontre. Un penalty avait été sifflé pour une faute sur Avenatti dans la surface, mais il a été annulé après l'intervention de la VAR.

"Je trouve discutable la phase avec Selemani dans la première moitié et celle avec Avenatti dans la deuxième moitié. L'arbitre siffle d'abord un penalty mais il est ensuite arrêté par la VAR. Sur Watanabe quelques instants plus tard, j'ai pensé que c'était définitivement un penalty. Je suis déçu par l'arbitrage."

"Bien sûr, nous avons aussi fait des erreurs nous-mêmes, mais nous nous créons des occasions en seconde période et puis il y a ces penalties qui ne sont pas sifflés", a conclu le Bosnien.