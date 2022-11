Genk va se renforcer en attaque cet hiver : "Peu d'options dans ce compartiment"

Genk est en tête de la Jupiler Pro League. Cependant, ils savent que la concurrence se renforcera encore lors du mercato d'hiver et c'est pourquoi les Limbourgeois sont également toujours présents sur le marché des transferts.

Dimitri De Condé, responsable du football à Genk, révèle qu'un transfert entrant pourrait avoir lieu cet hiver. "Il n'y a pas de nécessité absolue d'ajouter quelque chose, mais cela arrivera. Il y a toujours des discussions avec l'entraîneur, le comité sportif et le conseil d'administration sur ce dont nous avons besoin et ce qui est possible. Nous sommes ambitieux. Nous n'avons pas l'intention de sortir affaiblis du mercato", explique-t-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Genk veut surtout dépoussiérer davantage l'attaque. Ce faisant, Yira Sor ne figure plus sur la liste. "Nous gardons les positions et les noms en interne. Si vous regardez notre noyau, vous voyez que notre compartiment offensif et notre défense ne sont pas très larges. Mais cela joue également sur l'évolution des blessures de Sadick - nous croyons beaucoup en lui - et de Luca Oyen. Pour Jong Genk aussi, nous avons l'intention de faire le nécessaire."