Lommel compte sur un nouveau coup d'éclat en Coupe : "Charleroi la saison dernière, pourquoi pas Zulte Waregem cette année"

Lommel SK a éliminé Charleroi la saison dernière et veut faire de même cette année contre Zulte Waregem.

Le Lommel SK jouera contre Zulte Waregem devant son propre public ce soir. Pour Rafik Belghali, qui a joué cinq ans dans l'équipe des jeunes de l'Essevee, ce sera un match spécial.

Belghali a déjà délivré trois passes décisives cette saison et a lui-même marqué trois buts en championnat. Pourtant, les choses ne se passent pas comme ils l'auraient souhaité pour le Lommel SKcette saison. "Contre le Beerschot, nous avons une fois de plus encaissé un but trop tôt, un manque de concentration de toute l'équipe", explique-t-il à Het Belang van Limburg. "Ces buts contre restent donc un problème auquel nous devons trouver une solution, car nous nous laissons distancer trop souvent et trop rapidement. De cette façon, nous ne faisons que nous compliquer la tâche."

Belghali croit en l'exploit en Coupe. "L'année dernière, nous avons éliminé Charleroi, alors pourquoi ne pourrions-nous pas gagner contre Zulte Waregem, qui n'est pas au mieux de sa forme ? D'accord, c'est quand même une équipe de première division, donc ce ne sera pas facile, mais nous croyons à un coup d'éclat. Pour un tel match, vous n'avez pas non plus besoin de remonter le moral des troupes."