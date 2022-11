Paul Gheysens ne panique pas : "Il n'y a rien de mal fait"

Malgré le récent 7/21 de l'Antwerp, Paul Gheysens ne panique pas.

Après un début de saison stratosphérique, l'Antwerp accuse le coup. Le Great Old vient de signer un maigre 7/21 et a largement permis à Genk de s'envoler en tête du classement. De quoi paniquer pour Paul Gheysens ? Absolument pas. "Nous avons un énorme potentiel. Dans notre noyau, certains joueurs pourraient se révéler comme les meilleurs du championnat. Le fait que des scouts des plus grands clubs du Monde soient régulièrement dans les tribunes ici prouve que notre potentiel est reconnu au plus haut niveau."

Tout est calculé ?

"Nous avons beaucoup de jeunes joueurs dans le noyau. Vous savez que ces joueurs sont parfois un petit peu plus sensibles au moment de leur grand plongeon vers le monde professionnel. Tout est calculé à l'avance, le groupe a encore le temps de grandir" poursuit Gheysens dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

"Il n'y a rien de mal fait. Je ne suis absolument pas préoccupé de la situation actuelle, tout simplement car Marc Overmars et Mark Van Bommel sont des grands professionnels. Ils savent ce qu'ils font. Je suis certain que nous arriverons à notre objectif" conclut le patron de l'Antwerp.