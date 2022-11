Stijn Stijnen fier de ses troupes : "Il y avait un gardien de classe mondiale dans les buts en face"

Le Patro Eisden a tenu tête au Club de Bruges jusqu'aux prolongations avant de craquer et de voir Lang planter un doublé.

Stijn Stijnen et les siens ont fait douter le champion de Belgique en titre. L'ancien Diable Rouge était fier de ses troupes à l'issue de la rencontre. "Avant la rencontre, nous avions dit que nous voulions en faire le jeu et nous l'avons fait", a déclaré Stijnen. "Nous avons forcé les occasions nous-mêmes et avons rendu les choses difficiles pour le Club de Bruges. Je ne peux m'empêcher d'être très fier de mes joueurs".

Ils ont tenu bon jusqu'à la 103e minute, mais Lang a alors marqué le 0-1 pour le Club. "Nous avons eu suffisamment d'occasions avant cela pour le terminer en 90 minutes", a déclaré Stijnen. "Nous avons eu 2 bonnes occasions. Surtout la dernière de Sam Valcke, mais avec eux, il y avait un gardien de classe mondiale dans les buts. Je pense qu'il a gardé le Club dans la partie contre nous à nouveau. C'est juste un gardien de but de niveau mondiall et il faut l'accepter."