Veldman avant Lierse-Anderlecht : "Un diplôme est juste un diplôme ! Je continue avec mes 17 ans d'expérience"

Robin Veldman est un homme qui garde son calme en toutes circonstances. Donc, pour le moment, peut-être le bon homme au bon endroit. L'entraîneur néerlandais ad interim d'Anderlecht n'est pas non plus inquiet et se concentre sur les choses qu'il peut influencer. Où avons-nous déjà entendu ça ?

Tout d'abord, le match de Coupe contre le Lierse Kempenzonen. L'adversaire les attendra avec son couteau entre les dents. "Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, chaque match est important", a déclaré Veldman. "Mais je vois dans le comportement à l'entraînement que nous progressons. La formation est pointue et substantielle. Mais oui, la Coupe est le chemin le plus court vers le football européen."

Veldman va donc faire peu de changements dans son onze de départ. "Nous voulons présenter un groupe de grande qualité. Pour l'instant, je préfère ne pas faire de rotation. Je vais opter pour les gars qui sont maintenant dans le rythme du match. Ils ressentent ce qui est nécessaire pour cette équipe et peuvent en évaluer l'importance. Mais j'ai aussi aligné Leoni contre l'Antwerp et il a fait un travail honorable."

Quelques gars vont manquer, cependant. "Vertonghen sera-t-il déjà prêt ? Nous verrons cela au jour le jour. Nous ne verrons que plus tard dans la journée s'il peut encore jouer un rôle dans les deux prochains matchs. Mais pour la Coupe du monde, vous ne devez pas vous inquiéter. Wesley Hoedt ? C'est encore un entraînement séparé et cela le restera pour les prochains matchs."

Est-ce que je donnerais à Trebel une prolongation de contrat ? Je n'ai pas été nommé pour parler à long terme

Veldman peut toutefois compter à nouveau sur Adrien Trebel, qu'il considère lui aussi comme très important pour l'Anderlecht d'aujourd'hui. "Il nous donne des opportunités supplémentaires. Et aussi son expérience dans le vestiaire et la façon dont il guide les jeunes. Sur le terrain, il évalue très bien les situations, c'est pourquoi je voulais aussi lui donner cette demi-heure à Anvers. J'espère qu'il pourra remplir ce rôle encore plus avec plus de temps de jeu. Si je lui accorderais une prolongation de contrat ? Je suis dans une période intérimaire et je n'ai pas été nommé pour parler à long terme. Je suis juste heureux qu'il soit disponible maintenant."

En parlant de cet intérim. Les deux prochains matchs détermineront probablement aussi si Anderlecht continuera avec lui comme entraîneur principal après la Coupe du Monde. "Je suis en contact quotidien avec le conseil d'administration. L'évaluation de moi-même se fera pendant la pause de la Coupe du monde et nous verrons alors dans quelle direction nous irons. La situation autour de mon diplôme ? Je vais répondre faiblement à cette question maintenant, mais un diplôme est aussi juste un diplôme. J'étais déjà inscrit au cours avant que ma position ne change et j'attends l'admission. En attendant, je vais continuer avec mes 17 ans d'expérience et mon diplôme de l'UEFA A...", a-t-il conclu en faisant un clin d'œil.