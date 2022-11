Dante Vanzeir après Standard-Union : "De nouveau, une très bonne performance collective"

L'Union Saint-Gilloise est allée s'imposer en bord de Meuse contre le Standard de Liège (2-3) lors de la dix-septième journée de Jupiler Pro League ce dimanche après-midi.

La rencontre opposant le Standard à l'Union était l'un des chocs de ce week-end et il a tenu toutes ses promesses. Une partie disputée entre deux formations offensives, mais c'est le vice-champion en titre qui a finalement pris les trois points. Dante Vanzeir a ouvert le score avant de voir le Standard égaliser sur penalty via Dussenne. Burgess et Nieuwkoop marquaient les deux buts suivants avant de voir Philip Zinckernagel réduire le score sur un nouveau penalty.

"Mon but ? J'ai vu que le ballon arrivait bien et sans réfléchir j'ai tiré", a expliqué Dante Vanzeir au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre. "Je suis heureux d'aider l'équipe à nouveau avec mon goal. C'était vraiment une autre très bonne performance collective aujourd'hui", a souligné l'attaquant.



Juste avant la fin du match, le Belge a dû sortir puisqu'il était touché au niveau des ischio-jambiers. "J'ai senti quelque chose à l'approche d'un sprint et je ne voulais pas prendre le risque d'avoir une blessure", a lâché celui qui aurait préféré participer à la Coupe du monde plutôt que d'avoir des congés. "Bien sûr que je l'avais espéré, c'est le rêve de tout le monde. C'est une motivation de plus pour être là la prochaine fois", a conclu le joueur de l'Union SG.