Les Storm Ultras saluent les réponses amenées par Pierre-Yves Hendrickx

Ce lundi, sur le plateau de La Tribune, Pierre-Yves Hendrickx a répondu à un supporter du Sporting Charleroi, qui évoquait ses inquiétudes et celles de toute une frange du public carolo.

Les réponses de Pierre-Yves Hendrickx, secrétaire général du Sporting Charleroi, ont été très appréciées par l'une des franges d'ultras les plus pointées du doigt depuis l'arrêt de la rencontre de samedi : les Storm Ultras. Ceux-ci se sont réjouis publiquement de cette réouverture du dialogue et de cette transparence. Quand c’est bon et qu’on avance, on le dit aussi : nous avons particulièrement apprécié les éclairages de PYH et les questions de ce supporter (...) qui lui donnait la réplique. C’est donc avec un certain soulagement – enfin – que les problématiques ont été abordées sans détours par les participants.Aurait-on pu obtenir/donner ces éclairages plus tôt, bien avant de vivre des situations de tensions et de rupture ? Certainement. Mais peu importe", écrivent les Storm Ultras sur leur page Facebook.

Notamment, la question de l'actionnariat du club, et des parts prévues (80%) pour Mehdi Bayat dans la possession du futur stade, a été soulevée. "Aucune banque ne prêtera à un club de foot. La banque prêtera à une société où effectivement 80% de l’actionnariat est à Medhi…mais c’est uniquement sur papier car on va avoir des personnes qui seront des investisseurs…. Dès qu’on va avoir le permis on va aller frapper à des portes et alors des personnes vont rentrer dans l’actionnariat pour être crédible et avoir notre prêt", expliquait Pierre-Yves Hendrickx tel que relayé par les supporters.

Le club de supporters se réjouit de cette reprise du dialogue entre les deux parties ; on espère que cela signifie un retour au calme en Pays Noir.