Répétition générale ratée pour les Diables face à l'Égypte

Une dernière rencontre de préparation pas franchement emballante.

Pour cette rencontre amicale face à l'Egypte, tous les ingrédients des derniers matchs avant une grande compétition étaient là. A commencer par les frayeurs à chaque contact. Ainsi, dès la quatrième minute, la Belgique s'inquiétait plus quant à l'état de Batshuayi, fauché dans le rectangle, que pour le penalty que les Diables auraient dû recevoir. L'arbitre, malgré la consultation du VAR, reste pourtant sur sa décision, de manière incompréhensible.

Les Belges commencaient bien le match et Batshuayi était à nouveau dans la zone de finition sur un second ballon suite à un corner. Positionné hors-jeu, il ne nourrira que peu de regrets pour sa frappe qui s'est écrasée sur la barre (9e).

Par la suite, les Diables se sont montrés plus lents balle au pied. En possession du ballon pendant la majorité du temps, cela ne s'est pas traduit en occasions. Les Egyptiens, repliés dans leur camp, n'ont pas beaucoup plus apporté le danger mais cela a pourtant suffit pour ouvrir le score grâce à une perte de balle de De Bruyne devant le rectangle belge dont Mostafa Mohamed a profité (34e). Courtois, qui s'était montré face à Trezeguet (20e) ne peut cette fois rien faire.

En revanche, point positif côté belge avec la bonne prestation de Carrasco sur le côté gauche. Jamais avare en initiatives, il n'a cessé de rentrer dans le jeu et de provoquer, contrairement à un Eden Hazard beaucoup plus discret.

A la mi-temps, Roberto Martinez opérait trois changements : Dries Mertens, Loïs Openda et Youri Tielemans remplacaient Kevin De Bruyne, Hans Vanaken et Michy Batshuayi.

Après les soucis du secteur offensif pour faire la différence en première mi-temps, c'est au tour du secteur défensif d'inquiéter en seconde. Sur des phases similaires, avec Mohamed Salah à la baguette, l'arrière-garde est systématiquement prise de vitesse par les prises de profondeur de Trezeguet. Cela se traduit par le but du 2-0 juste après le retour des vestiaires et par un arrêt de Courtois trois minutes plus tard.

Les appréhensions à se livrer complètement dans les duels et les projections vers la Coupe du Monde n'étaient pas de nature à fournir beaucoup plus d'occasions belges dans ce second acte. C'est finalement un Openda assez peu entouré mais à l'aise dans la profondeur qui s'est illustré, notamment en prenant le dessus sur son défénseur aux abords du rectangle (56e).

La suite, c'est une domination territoriale sans partage des Diables Rouges qui ont tourné autour du rectangle égyptien. C'est Yannick Carrasco qui fait sortir le match de sa léthargie en faisant la différence sur la gauche (juste après qu'Eden Hazard soit sorti) et en centrant pour Loïs Openda qui conclut parfaitement au petit rectangle pour réduire le score (76e).

Ce but et la rentrée de Jérémy Doku ont eu le don de remettre de l'intensité dans cette fin de match avec des Belges qui poussent sans parvenir à égaliser malgré les débordements de Doku, très à l'aise dans son un-contre-un.

Si le score n'est qu'anecdotique, il faudra malgré tout montrer plus de percussion devant lors de la Coupe du Monde. L'enjeu aidera sans nul doute à amener plus de tranchant.