Roy Keane fustige l'Angleterre et les autres nations, dont la Belgique, qui ont renoncé à porter le brassard One Love

Devant les menaces de sanctions lancées par la FIFA, l'Angleterre a finalement décidé de renoncer à l'idée de faire porter à son capitaine Harry Kane un brassard "OneLove" pour son entrée en lice contre l'Iran (6-2) à la Coupe du monde lundi.

Sept équipes européennes (L’Angleterre, le Pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse) avaient prévu de porter le brassard coloré « One Love » en faveur de l’inclusion et contre les discriminations, mais elles ont renoncé lundi face à la menace de « sanctions sportives » de la Fédération internationale de football (Fifa), une annonce qui a suscité nombre de réactions indignées.

Un revirement de situation critiqué par le consultant Roy Keane, qui voit un manque de courage. "Je pense que les joueurs auraient pu le faire pour le premier match, prendre la punition, quelle qu'elle soit. Si c'est Kane, tu risques de recevoir un carton jaune, mais cela aurait été une grande prise de position. Fais-le pour le premier match, prends ton carton jaune. Quel message cela aurait été ! Prends ta sanction et au prochain match, tu passes à autre chose. Là, tu ne le portes pas parce que tu ne veux pas être suspendu. Je pense que c'était une grosse erreur, le Pays de Galles et l'Angleterre, auraient dû rester sur leurs positions et le porter. Peu importe la pression de l'extérieur et des associations, ayez la foi. Si c'est ce que vous croyez, alors allez-y", a lâché l'ancien joueur de Manchester United auprès du média ITV Football.