Zinho Gano est clair : "Je veux aller à l'étranger"

Zinho Gano est de retour à Zulte Waregem et fait partie de l'équipe de Mbaye Leye après avoir passé plusieurs semaines dans le noyau B. Il pourrait aussi se retrouver dans la ligne de mire d'autres clubs.

Gano espérait réaliser un transfert l'été dernier, et cela n'a pas plu à Leye. L'entraîneur l'a envoyé dans le noyau B et le transfert tant attendu ne s'est pas réalisé. "Le KV Malines et quelques autres clubs belges ont manifesté un intérêt concret", a indiqué Gano à Het Nieuwsblad.

Cependant, ces transferts n'ont pas convenu à Gano. Il avait un plan précis en tête. "Je voulais aller à l'étranger. Il y avait de l'intérêt, mais l'accord ne s'est jamais concrétisé", déclare le grand attaquant. "J'ai toujours dit que je ne changerais pas de club si c'était en Belgique. Je ne vois pas non plus de raison de le faire. Je suis bien à Zulte Waregem", conclut-il.

Gano, 29 ans, a encore un contrat jusqu'en juin 2024 avec l'Essevee. Cette saison, il a fait sept apparitions avec le club, pour 5 buts et 2 passes décisives.