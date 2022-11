Pierre Kompany, le papa de Vincent, reconnu victime de propos racistes

Le Tribunal civil de Bruxelles a rendu ce mardi son jugement concernant les propos proférés à l'encontre de Pierre Kompany.

Les Engagés, parti politique de Pierre Kompany, le père de Vincent, a communiqué ce mercredi que le Tribunal a reconnu la nature raciste des propos ainsi que le dommage moral qui en résulte.

Les faits remontent à 2020. A l'époque, plusieurs députés CdH avaient déposé une plainte pour incitation à la haine, injures racistes, et harcèlement à l'égard de Pierre Kompany. La cause de ces messages et injures : la diffusion d'une vidéo de l'ensemble des députés CdH annonçant le dépôt d'une résolution relative à l'Histoire et à la Mémoire collective partagée.