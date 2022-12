Officiel : faute d'accord, deux joueurs de Genk sont renvoyés chez les espoirs

Le KRC Genk a communiqué à propos du futur de Mika Godts et d'Andras Nemeth.

Les deux joueurs seront donc envoyés chez les Espoirs, Jong Genk, et évolueront donc en Challenger Pro League. 'Lors des négociations sur ce dossier, des attentes et des exigences ont été formulées qui ne sont pas conciliables avec les standards de notre club et rendent impossible la poursuite d'une politique saine'.

Le duo ne semble pas avoir d'avenir au KRC Genk. Aucun accord n'a été trouvé entre le club et ces joueurs (entourage). Étant donné que nous préférons travailler avec un noyau de joueurs qui choisissent la voie du KRC Genk avec une concentration totale et à 100%, il a été décidé de laisser Mika Godts et András Németh rejoindre le noyau du Jong Genk à partir de mercredi'."

Une sélection a été faite pour le camp d'entraînement de Benidorm, lieu du stage de préparation de Genk.

Gardiens de but - Vandevoordt, Leysen, Penders et De Boeck.

Défenseurs - Cuesta, McKenzie, Sadick, Muñoz, Arteaga, Carstensen, Preciado, Didden. Tuur Rommens s'y joint également pour l'entraînement d'hiver.

Milieux de terrain - Ouattara, Trésor, Castro, Galarza, Heynen, Hrošovský, Geusens. En fonction de la suite de la Coupe du monde, Bilal El Khannouss pourra ou non rejoindre l'équipe plus tard.

Attaquants - Onuachu, Samatta, Paintsil.