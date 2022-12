Marlon Fossey prend ses marquer au Standard : "Mais je sais que je dois encore progresser"

Le latéral américain s'adapte à sa vie à Liège mais aussi à notre football.

Marlon Fossey, qui vient de Fulham, apprécie la ville de Liège. "Oui, la vie à Liège me plait bien", a déclaré le latéral droit sur le site officiel du Standard. "Je profite de la ville, et l'équipe a aidé mon intégration. La ville de Liège est une belle ville. C'est plus relax qu'à Londres".

Mais l'Américain n'est pas venu dans la Cité Ardente pour faire du tourisme." J'ai eu des hauts et des bas cette saison, car j'ai commencé sur le banc. Mais collectivement, nous avons 28 points, on est donc dans le bon wagon. On a battu les meilleures équipes du championnat, maintenant, on doit aussi assurer contre des équipes contre qui on est les favoris. Si on y arrive, qui sait ce qu'il va se passer".

D'un point de vue personnel, Marlon Fossey sait qu'il a encore une marge de progression : "Ma puissance, et mon engagement, je veux la transmettre à l'équipe. Je sais que je dois encore progresser et tant le coach que mes coéquipiers m'aident à le faire. Je dois par exemple travailler mon positionnement et cela viendra avec les matches. Je sens que je progresse".