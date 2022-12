Ronny Deila fait l'unanimité: "Le coach ? Il est bon dans tout ce qu'il fait"

Marlon Fossey ne tarit pas d'éloges à propos de Ronny Deila, coach qui transmet sa passion et son énergie.

Marlon Fossey et tous les autres joueurs du Standard découvrent aussi Ronny Deila. Le nouveau coach du Matricule 16 transmet quelque chose de positif à son groupe, à son club : "L'énergie et la passion qu'il dégage, nous aide chaque jour", confie Marlon Fossey sur le site officiel du club. "Tout le monde a pu le voir, avec ses discours d'avant-match. Il a déjà gagné des titres, il veut faire pareil ici, mais il sait aussi que c'est un long processus de monter une équipe qui gagne ces titres. Le coach est bon dans ce qu'il fait. Il veut toujours gagner".

Le coach et ses joueurs sont pour le moment à Marbella pour le stage de préparation à la nouvelle saison. On le sait, il doit servir à être prêt physiquement, mais pas que : "Ce genre de stage a un impact positif sur l'équipe. On travaille ensemble, on vit en groupe, on partage tout 24 heures sur 24. C'est important d'être toujours en contact, cela forme une équipe et ça aide dans les résultats. On attend avec impatience le retour du championnat".

Avant le championnat, ce sera d'abord un déplacement La Gantoise le 20 décembre prochain.