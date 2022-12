En Flandre, le football amateur prend ses dispositions le jour de la finale de la Coupe du monde

Le 18 décembre, la finale de la Coupe du monde est programmée à 16 heures. Pour de nombreux footballeurs amateurs et leurs supporters, cela tomberait alors en plein milieu de leur match. Voetbal Vlaanderen a donc décidé d'avancer l'heure du coup d'envoi d'une heure.

Le coup d'envoi des matchs de football amateur (de la deuxième division à la quatrième provinciale) sera avancé d'une heure le dimanche 18 décembre pour éviter toute concurrence avec la finale de la Coupe du monde. Il ne sera pas donné à 14h30, mais à 13h30.

"De cette façon, nous donnons à tout le monde la possibilité de voir la finale de la Coupe du monde", a déclaré Marc Van Craen, président de Voetbal Vlaanderen, dans Het Nieuwsblad. "Tant pour les joueurs que pour les bénévoles et les spectateurs, il ne serait pas agréable de devoir jouer pendant la finale, qui commence à 16h. Cette décision - fondée sur la demande de nombreux clubs eux-mêmes - permet aux clubs de terminer d'abord leur propre match et de regarder ensuite la finale de la Coupe du monde. Espérons que cela incitera les spectateurs à s'attarder plus longtemps dans les buvettes."

Les clubs eux-mêmes peuvent encore modifier leur heure de coup d'envoi par accord mutuel.