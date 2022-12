L'Union Saint-Gilloise ne jouera pas à Den Dreef pour son 8e de finale d'Europa League

Alors que l'Union Saint-Gilloise avait pris ses aises à Den Dreef, le stade d'OHL, les hommes de Karel Geraerts n'y retourneront pas pour leur 8e de finale d'Europa League.

En terminant premiers de leur groupe en Europa League, les Unionistes se sont assurés un 8e de finale sans devoir passer par les barrages en février prochain. Mais ce 8e de finale, dont la manche à domicile est prévue le 16 mars 2023, ne se déroulera pas à Louvain mais bien au Lotto Park du RSC Anderlecht. "Nous sommes très reconnaissants envers OHL et la ville de Louvain pour les quatre derniers matches européens au Den Dreef. Mais pour notre club et surtout pour nos supporters, il est important de jouer plus près de chez nous, dans notre ville. Cela facilite également l’organisation", explique Philippe Bormans, CEO de l'USG.

"Nous remercions le RSC Anderlecht, la commune d’Anderlecht et les services de police pour leur soutien et leur coopération. Et nous comptons sur nos fans pour faire de cet événement une grande fête le 16 mars au Lotto Park".