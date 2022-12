Croky Cup : beaucoup d'absents à Seraing pour ce premier match de l'année

On le sent bien, pour les Métallos ce n'est pas le match le plus important de la semaine.

Deux jours après la finale de la Coupe du Monde, c'est déjà la reprise en Belgique. Ce mardi soir, c'est Coupe de Belgique avec Seraing qui se déplace à Malines (20h00). Pour ce duel, Jean-Sébastien Legros fait tourner et fait aussi sans quelques joueurs importants. Timothy Martin est dans les buts, et on peut noter les absences de Marius, Poaty, Cachbach, Elisor et bien évidemment de Dietsch, blessé de longue date. RFC Seraing : Martin, Tshibuabua, Mvoue, Vagner, Mfomo, Lahssaini, Tremoulet, Sambu, Sissoko, Conceiçao et Mbow. Du côté de Malines, Steven Defour aligne son équipe-type, si ce n'est la présence de Thoelen dans les buts à la place de Coucke. Thoelenv, Bijker, Walsh, Hairemans, Storm, Lavalée, Schoofs, Mrabti, Da Cruz, Bates et Verstraete.