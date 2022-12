Ces Diables Rouges qui veulent oublier 2022 de toute urgence

L'année se termine, et il était temps pour certains Diables Rouges qui auront vécu une sacrée traversée du désert en 2022.

Adnan Januzaj (18 matchs avec la Real Sociedad, 3 buts/2 assists ; 6 avec le FC Séville, 0/0)

La fin de parcours d'Adnan Januzaj avec la Real Sociedad aura été plutôt bonne, avec une dernière saison à 43 matchs toutes compétitions confondues. Mais le Diable Rouge refusera de prolonger son contrat et décidera d'aller tenter sa chance plus haut, dans un club qui joue la Ligue des Champions. Direction, gratuitement, le FC Séville. Avec un objectif clair : comme en 2014 et 2018, se faire une place dans le groupe qui ira à la Coupe du Monde.

Six mois plus tard, le constat d'échec est terrible. Januzaj n'a joué que 6 petits matchs, dont un seul en tant que titulaire (il sortira à la pause...). Pas de but, pas de passe décisive, le néant absolu et bien évidemment pas de Coupe du Monde. Un tweet récent laisse sous-entendre un départ dès cet hiver. Adnan n'a que 27 ans, il peut se relancer, mais 2023 devra être meilleure que 2022.

Christian Benteke (12 matchs avec Crystal Palace, 0 but, 0 assist ; 7 matchs avec DC United, 1 but)

On pensait Christian Benteke sur de bons rails en 2021-2022 avec Crystal Palace : un rôle de titulaire régulier et 4 buts entre octobre et novembre laissaient augurer d'une année 2022 de qualité. Il n'en sera rien : une titularisation pour le premier match de l'année et ce sera tout pour Big Ben, qui se retrouvera réserviste et ne cumulera que 12 rencontres, sans marquer, en restant sur le banc le même nombre de fois. L'Angleterre, c'est fini : direction la MLS.

À DC United, Benteke arrivera trop tard pour avoir un vrai impact, mais aura au moins été titulaire pour les 6 derniers matchs de championnat. Un seul but au compteur, mais le vrai test sera la saison prochaine. Il faudra faire mieux qu'en 2022. En sélection aussi : repris en mars et même buteur à son entrée au jeu contre le Burina Faso, Christian Benteke n'a pas été du voyage au Qatar, sans surprise. La concurrence est rude devant, mais le nouveau sélectionneur aura un oeil sur l'ancien de Liverpool.

Eden Hazard (18 matchs pour le Real Madrid, 2 buts/2 assists)

Les années se suivent et se ressemblent pour Eden Hazard à Madrid, mais 2022 aura peut-être été la pire depuis sa signature. Gêné par les blessures en seconde partie de saison 2021-2022, Eden est désormais fit...mais pas pour autant considéré comme une option par Carlo Ancelotti. Trois petites apparitions en Liga, c'est tout. Neuf matchs d'affilée sans décoller du banc : une gifle pour un joueur du calibre de Hazard.

Arrivé entouré de points d'interrogation à la Coupe du Monde, le capitaine y a donné un baroud d'honneur digne de ce nom, sans pouvoir tirer l'équipe hors des poules. Le mal était trop profond pour que Hazard seul puisse y remédier. Et 2022 se terminera sur une ultime désillusion : à 31 ans seulement, Eden a dit au revoir aux Diables. Pour mieux se concentrer sur le Real Madrid ? Comme tous les 3 mois, Ancelotti a apparemment "été impressionné" par son n°7 à l'entraînement, mais on a appris avec le temps à prendre ces informations avec des pincettes.

Divock Origi (8 matchs pour Liverpool, 1 but/2 assists ; 14 pour l'AC Milan, 1/1)

Il était grand temps pour Divock Origi de quitter Liverpool où, au delà des discours un peu lénifiants de Jürgen Klopp qui en faisaient une "légende" des Reds, le Diable Rouge perdait son temps sur le banc, voire en tribunes. Et lors des premiers mois de 2022, Origi a même été ralenti par une blessure musculaire. Le transfert de Divock à l'AC Milan devait enfin lui permettre d'exploser.

Le bilan est plus que mitigé. Quatre titularisations en 14 rencontres disputées, un seul but, un assist : Origi a encore du travail. Et malgré l'absence de Christian Benteke et la méforme de Dries Mertens, il a manqué la Coupe du Monde 2022. Peut-il revenir en force en 2023 ? Il le faudra, sous peine de garder cette image de joueur tout juste pas assez bon pour le top.

Dennis Praet (10 matchs, 1 assist avec le Torino ; 11 matchs, 1 assist avec Leicester City)

L'année 2022 de Dennis Praet commençait bien mal : titulaire en Serie A, le milieu de terrain se fissurait le pied dès février pour près de 3 mois d'absence. Bien revenu, il ne restera cependant pas en Italie où il faisait son trou et devra revenir à Leicester City. Pas une grande nouvelle à 6 mois d'une Coupe du Monde.

Trois titularisations en Premier League plus tard, l'année 2022 de Dennis Praet se termine dans un relatif anonymat, sans buts, sans Coupe du Monde et en espérant très clairement que 2023 soit - enfin - l'année de la relance, pour de bon cette fois.

Jérémy Doku (20 matchs avec le Stade Rennais, 1 but, 2 assists)

Quelle terrible année qui se termine pour Jérémy Doku, probablement le joueur de cette liste dont on attendait le plus. De blessure en rechute, l'ancien wonderboy d'Anderlecht a vécu un cauchemar. Chacune de ses apparitions rappelle à quel point le talent de Doku est sans égal au sein du noyau belge, et Rennes prie pour que sa fusée parvienne enfin à mettre un terme à ses soucis physiques - certains disent que cela passera par une hygiène de vie plus professionnelle.

Doku était du voyage au Qatar, une demi-surprise tant son profil est unique, mais n'a pu se montrer que 18 petites minutes contre la Croatie. Il est désormais fit. Le Stade Rennais espère que c'est pour de bon, et que 2023 ne ressemblera en rien à 2022. Nous aussi, sans quoi on devra commencer à sérieusement s'inquiéter....