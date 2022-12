Tom Vandenberghe rayonne : "Je n'aurais jamais pensé effectuer mes débuts à 30 ans"

Il a dû attendre d'avoir 30 ans, mais Tom Vandenberghe a maintenant fait ses débuts au sein de l'élite du football belge.

Tom Vandenberghe a rejoint Courtrai en provenance de Deinze l'été dernier pour devenir la doublure de Marko Ilic chez les Kerels. En raison de l'absence d'Ilic (malade), Vandenberghe a déjà eu sa chance la semaine dernière contre OH Leuven et maintenant en championnat contre le Racing Genk.

"Il y a tant d'années, je n'aurais jamais pensé que je ferais mes débuts à l'âge de 30 ans et certainement pas pour gagner contre le leader de D1A qui avait gagné 11 matchs d'affilée", rayonnait Tom Vandenberghe après le 1-0 contre le Racing Genk.

En fin de compte, le gardien de but a réussi une double parade sur les tentatives de Bryan Heynen, et a donc pris à lui seul les trois points pour Courtrai. "Mais c'était aussi un peu de chance", estime le gardien de but. "Je pourrais aussi bien le pousser aux pieds d'un attaquant qui marquerait alors. Même si c'est une grande sensation d'être le vainqueur d'un match comme celui-là", admet-il.

Et maintenant ?

Le prochain match n'est que dans quinze jours et Marko Ilic pourrait alors être à nouveau disponible pour Bernd Storck et le KVK. "Il a également prouvé beaucoup de choses pour nous, ne l'oublions pas", déclare humblement Vandenberghe. "Avant tout, j'espère avoir pu me montrer au public et si l'entraîneur dit que je peux jouer, je jouerai. Mais nous ne devons pas oublier ce que Marko a déjà accompli ici", a conclu le gardien de but.