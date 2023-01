Ameen Al-Dakhil se rapproche de Burnley !

Le défenseur de Saint-Trond ne serait plus très loin de signer en Championship.

A l'instar du dernier mercato estival, Vincent Kompany jette à nouveau son dévolu sur la Pro League. Dernière cible en date : Ameen Al-Dakhil, 20 ans, devenu titulaire indiscutable à Saint-Trond depuis son départ du Standard, il y a un an

Lé defenseur central serait de plus en plus proche des Clarets. En conférence de presse, il a même confirmé les récents contacts avec l'ancien joueur et entraîneur d'Anderlecht.

Selon le Soir, Burnley serait bien revenu à la charge pour Al-Dakhil, déjà sur les tablettes de l'actuel leader de Championship il y a quelques mois. Cette fois, une somme comprise entre 3,5 et 5 millions d'euros devrait faire l'affaire.

Al-Dakhil devrait donc jouer son dernier match sous les couleurs de Saint-Trond ce vendredi. Ironie du sort, ce sera contre le Standard...