Après Ruud Vormer et Christian Brüls, Zulte Waregem veut continuer ses emplettes à l'Antwerp

Le Essevee pourrait inclure un de ses joueurs dans la transaction.

Apparu seulement douze fois en deux ans dans le but de l'Antwerp, Ortwin De Wolf commence à trouver le temps long dans la métropole. Selon Het Nieuwsblad, Zulte Waregem entend le relancer et s'offrir un nouveau renfort dans la course au maintien après avoir recruté Ruud Vormer et Christian Brüls ces dernières heures.

Le deal pourrait être néfaste à Louis Bostyn, qui alterne avec Sammy Bossut entre les perches à Zulte. En contrepartie, le club prêterait donc son gardien à l'Antwerp pour être la doublure de Jean Butez. Un prêt avec option d'achat est évoqué dans les deux cas.