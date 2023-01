La première de Riemer au Parc Astrid : "Mettre un terme à cette mauvaise série contre l'Union"

Après un stage en Crète et deux matchs à l'extérieur, Brian Riemer va enfin se présenter au public du Lotto Park ce dimanche. Un match spécial, pour l'occasion.

Brian Riemer a probablement entendu parler de la rivalité entre Anderlecht et l'Union, et notamment...de la longue défaite infligée par l'USG au RSCA. "Oui, j'ai entendu dire cela (rires). Tout le monde connaît l'importance de ce match, mes joueurs aussi. Mais à mes yeux, c'est surtout ma première rencontre au Lotto Park", pointe l'entraîneur danois, souriant. "Je suis très heureux et très impatient. On m'a beaucoup parlé de l'ambiance incroyable de ce stade".

L'objectif sera donc de se présenter au mieux à son nouveau public. "Nous voulons offrir une belle performance à ces supporters, d'aller chercher cette victoire dimanche. Je sais que cela fait cinq défaites d'affilée face à l'Union. Mais je n'étais pas là (sourire). Et certains de mes joueurs non plus. Il faut faire abstraction de cela, et tout donner pour mettre un terme à cette mauvaise série".